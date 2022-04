Presidente da Federação Internacional de Motociclismo diz que Oliveira é "um piloto apetecível"

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, acredita que o piloto Miguel Oliveira (KTM) vai continuar no Mundial de MotoGP no próximo ano pois "é um piloto apetecível".

O corredor natural de Almada termina contrato com a KTM no final deste ano e já mostrou vontade de continuar com a marca austríaca, mas o processo de renovação ainda estará em curso.

No entanto, Jorge Viegas acredita na continuidade do piloto português no Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo.

"A única coisa que sei é que não tem problema nenhum em continuar, seja na KTM ou noutra marca, porque é um piloto apetecível, um bom afinador de motas e, como pessoa, é adorável", disse Jorge Viegas à agência Lusa, em Portimão, onde este domingo se disputa a quinta jornada do campeonato, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Por isso, o presidente da entidade que superintende o motociclismo mundial diz não estar "nada preocupado com o futuro desportivo do Miguel [Oliveira]".

Sobre o GP de Portugal, Jorge Viegas revela que a prova se deverá repetir em 2023, apesar de o contrato com a Dorna (empresa promotora do Mundial) prever três corridas ao longo de cinco anos, numa perspetiva de alternância com outro circuito espanhol.

"Em princípio, no próximo ano vai-se manter. Este ano, se tudo correr bem, vamos ter um recorde de Grandes Prémios (21) [no calendário mundial]. Talvez no próximo ano haja 22, mas ainda não está decidido. Esse será o limite", frisou o presidente da FIM.

Viegas sublinha, ainda, que "toda a gente gosta deste circuito, desta envolvência".

"É um circuito muito diferente dos outros e os pilotos gostam. Depois, há condições financeiras para manter a prova e espero que o GP de Portugal continue por muitos e bons anos. O que puder contribuir para que isso aconteça, obviamente que o farei", concluiu o presidente da Federação Internacional de Motociclismo.

O Autódromo Internacional do Algarve acolhe este domingo as corridas do GP de Portugal do Mundial de Velocidade, quinta prova da temporada, nas categorias de MotoGP (onde milita o português Miguel Oliveira), Moto2 e Moto3.