Presidente da República recebe os campeões do mundo de Hóquei em Patins esta terça-feira

O chefe de Estado, que falava à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, contou que, regressado de Paris, ainda acompanhou pela televisão o prolongamento do jogo contra a Argentina, que Portugal venceu no desempate por grandes penalidades."Apanhei o avião da TAP mesmo à tangente, cheguei e ainda vi o prolongamento. Portanto, tive essa sorte", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.Numa mensagem publicada em seguida no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado congratulou-se "pela fantástica conquista do campeonato do mundo da modalidade, 16 anos após o último título" obtido por Portugal.A equipa lusa bateu este domingo a Argentina, por 2-1, nas grandes penalidades, após 0-0 no final do prolongamento. Portugal vingou assim, a derrota (1-5) com a Argentina, em 1995 (Recife), e conquistou um título que lhe escapava desde 2003 (1-0, diante da Itália, em Oliveira de Azeméis).