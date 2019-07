Pugilista russo Maxim Dadashev morre após sofrer ferimentos graves em combate

O pugilista russo Maxim Dadashev morreu esta terça-feira depois de ter sofrido ferimentos graves no combate da passada sexta-feira frente ao porto-riquenho Subriel Matias.Maxim Dadashev sofreu graves lesões no cérebro que o levaram a ser submetido a uma cirurgia. No entanto, os médicos não conseguiram reverter o inchaço no cérebro do desportista que veio a morrer esta quarta-feira.A notícia foi confirmada pela federação russa. O corpo de Dadashev vai ser transladado para a Rússia.O pugilista tinha iniciado a sua carreira profissional nos Estados Unidos há três anos.