Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro atletas japoneses afastados dos Jogos Asiáticos por recorrerem a prostitutas

Comité Olímpico japonês explicou ainda que os jogadores regressaram imediatamente ao Japão, tendo arcado com as despesas da viagem.

07:25

Quatro jogadores da equipa de basquetebol do Japão foram afastados dos Jogos Asiáticos, que decorrem em Jacarta, por terem alegadamente recorrido a prostitutas, anunciou esta segunda-feira o Comité Olímpico nipónico.



"Os atletas passaram a noite num hotel com mulheres", denunciou o chefe da delegação do Japão, Yasuhiro Yamashita, durante uma conferência de imprensa.



De acordo com o Comité Olímpico do Japão, os atletas foram vistos na madrugada de quinta-feira num bairro conhecido pela prostituição na capital indonésia, enquanto usavam o equipamento oficial da equipa nipónica.



O Comité Olímpico japonês explicou ainda que Takuya Hashimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi e Takuma Sato regressaram imediatamente ao Japão, tendo arcado com as despesas da viagem.