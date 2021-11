A duas voltas do fim, o pior aconteceu. O espanhol Iker Lecuona tentou ultrapassar Miguel Oliveira numa curva, mas acabou por perder o controlo da moto, derrubando o português. Este acabou por sair de maca do circuito e a bandeira vermelha foi içada pela organização, terminando a corrida mais cedo. Um final inglório para o GP Algarve, em MotoGP, na pista de Portimão.









Antes disso, o Falcão (nome que antecede o apelido de Oliveira) teve um arranque prometedor. Saiu do 17º lugar da grelha de partida e num ápice ascendeu ao 10º lugar, onde se manteve grande parte da corrida. A prova acabou por ser ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati) que tinha saído da pole position. O francês Quartararo, que caiu e desistiu, já era campeão do Mundo.

No final da corrida, apesar do desfecho inglório, os espectadores (60 mil estiveram presentes) fizeram um balanço positivo. Já Miguel Oliveira (que foi observado no hospital do autódromo) disse mais tarde nas redes sociais estar “aparentemente bem” e prometeu ficar atento “a algum sintoma que possa surgir”.