Rafael Nadal anuncia desistência de Wimbledon

Nadal procurava o 23º Grand Slam na carreira e o terceiro na relva britânica.

Rafael Nadal anunciou esta quinta-feira a desistência do torneio de ténis de Wimbledon. O tenista espanhol qualificou-se para as meias-finais mas está a contas com uma lesão abdominal que o impede de continuar a participação no Grand Slam.Assim, o australiano Nick Kyrgios ruma à primeira final da carreira onde vai defrontar o sérvio Novak Djokovic ou o britânico Cameron Norrie.Esta manhã, os médicos detetaram uma rotura de 7 milímetros num músculo abdominal de Nadal, de 36 anos, contraída durante o encontro com Taylor Fritz, nos quartos-de-final.