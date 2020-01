Rali de Portugal já tem confirmada edição de 2021

O Rali de Portugal tem confirmada a realização da edição de 2021 do Campeonato do Mundo de ralis, revelou esta quinta-feira Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP).

"Já há acordo para 2021, posso confirmar em primeira mão", disse o dirigente, após a apresentação da 54.ª edição da prova, realizada esta quinta-feira na sede do ACP, em Lisboa.

Carlos Barbosa referia-se ao facto de atualmente já não existir o sistema de rotatividade de provas e que, apesar de existirem sete países com pretensão de entrar no Mundial, já há acordo para Portugal organizar a edição de 2021.

A 54.ª edição do Rali de Portugal, sexta etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), decorre entre 21 e 24 de maio.