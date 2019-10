Raúl Alarcón, bicampeão da Volta a Portugal, diz-se inocente de suspeitas de doping

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), suspenso preventivamente pela União Ciclista Internacional (UCI), disse esta terça-feira não ter cometido qualquer infração ao regulamento antidoping e que tem provas que confirmam a sua inocência.Numa publicação na rede social Facebook, o vencedor da Volta a Portugal em bicicleta em 2017 e 2018 assumiu ter sido notificado da suspensão provisória, mas garantiu estar inocente."Tenho em meu poder pareceres médicos absolutamente concludentes no sentido de que não existiu nenhuma violação pela minha parte a normas antidopagem. Vou, por isso, tentar, com todas as minhas forças, demonstrar no processo que me é levantado que estou inocente e que não pratiquei qualquer infração", afirmou.De acordo com a lista de ciclistas suspensos provisoriamente pela UCI, publicada na segunda-feira, Alarcón, de 33 anos, está acusado de "uso de métodos proibidos e/ou substâncias proibidas".Uma queda no Grande Prémio Abimota, em junho, impediu que Alarcón defendesse o triunfo na Volta a Portugal, que acabou por ser vencida pelo seu companheiro de equipa João Rodrigues.