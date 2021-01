Recordista nacional do lançamento do peso, Tsanko Arnaudov, infetado com Covid-19

O atleta Tsanko Arnaudov, atual recordista nacional do lançamento do peso, anunciou este domingo que está infetado com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

"Teste covid-19 positivo. Nem isso me vai deixar desanimado... apenas me vai fazer mais forte. Até daqui a 14 dias", afirmou o atleta do Benfica.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.469 pessoas dos 636.190 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.