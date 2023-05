"Recuperação longa e lenta": Miguel Oliveira mostra processo de recuperação após lesão

á livre do suspensor braquial e com melhores sensações. Recuperação longa e algo lenta mas já com algum alívio a nível de dor. Vamos", escreveu o português na rede social Instagram.

O piloto Miguel Oliveira mostrou-se, esta terça-feira, a recuperar depois de deslocar o ombro esquerdo e sofrer uma pequena fratura no úmero no GP de Espanha, a 30 de abril."JO piloto natural de Almada foi obrigado a falhar o GP de França depois de ter sido abalroado por Fabio Quartaro. Miguel Oliveira já tinha sido afastado do Grande Prémio da Argentina depois de ter de abandonar o Grande Prémio de Portugal, devido a um violento e grave acidente provocado por Marc Márquez