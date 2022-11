Red Bull anuncia Daniel Ricciardo como terceiro piloto para temporada de 2023

A equipa de Formula 1, Red Bull, anunciou esta quarta-feira o australiano Daniel Ricciardo como terceiro piloto para a temporada de 2023.

Após perder o lugar na Mclaren, o piloto vai ocupar as funções de teste, marketing e simulador para a equipa austríaca, no próximo ano.

Apesar da equipa norte-americana, Haas, ter sondado o australiano e inclusive ter deixado as portas abertas para o piloto ser companheiro de equipa de Kevin Magnussen em 2023, o número três revelou ao site britânico Motorsport.com que após as férias de verão decidiu que não queria competir no próximo ano.

Ricciardo afirmou que "sabia que queria uma folga no ano que vem, das corridas e da competição. Tem sido muito cansativo nos últimos dois anos, então ficou bem claro para mim logo após as férias de verão que era isso que eu queria e o que seria o melhor para mim".

Segundo Motosport, o piloto disse que vai aproveitar o ano fora da competição, como piloto principal, para perceber se quer voltar em 2024.

Outro dos motivos que o piloto apresentou para justificar a sua decisão, é o aumento da exigência que tem existido a cada temporada, uma vez que o número de corridas tem subido significativamente nos últimos anos. Ricciardo disse mesmo que "a temporada passada foi bastante difícil e esta foi ainda mais complicada, por mais que eu ame este desporto, acho que se corresse no próximo ano não iria conseguir atingir o meu melhor".