Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) repetiu o feito de 2020 e sagrou-se este domingo o vencedor da 48ª Volta ao Algarve. O belga de 22 anos chegou em 5º lugar na etapa deste domingo, que terminou com uma subida difícil no Alto do Malhão, Loulé, mas o domínio no contrarrelógio de sábado deu-lhe a margem necessária para sair vitorioso.









Os ciclistas saíram de Lagoa em direção ao interior de Loulé, num troço de 173 quilómetros e com quatro subidas. Apesar de ainda estar cansado de ter ‘roubado’ a camisola amarela no dia anterior, Evenepoel mostrou-se autoritário e foi ele que impôs o ritmo nos últimos 1500 metros num grupo da frente que juntava ainda mais quatro ciclistas: Sergio Higuita (Bora Hansgrohe), Daniel Martínez Ineos Grenadiers), Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e David Gaudu (Groupama FDJ). Com mais de 1 minuto de vantagem da concorrência direta, o agora campeão descolou-se deste grupo quando faltavam 300 metros para a meta, deixando a vitória da etapa para o colombiano Sergio Higuita, com um tempo de 4 horas, 14 minutos e 53 segundos, seguido do conterrâneo Daniel Martínez e do norte americano Brandon McNulty, que chegou a 1 segundo de diferença.

Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) garantiu a camisola verde (de pontos) e o português João Matias (Tavfer Mortágua Ovos Matinados) foi o melhor trepador da prova, ao vestir a camisola azul. A equipa Ineos Grenadiers venceu por equipas. Na geral, o melhor português foi Ricardo Vilela (W52-FC Porto), que ficou em 22º lugar.



evenepoel “feliz” por repetir feito



“Queria voltar a fazer o mesmo que há dois anos e estou feliz por o ter conseguido”, revelou Remco Evenepoel à chegada a Loulé, reconhecendo que ainda “estava cansado do dia anterior”.