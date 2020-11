Ringue só para maiores de 50: Mike Tyson e Roy Jones Jr. regressam ao boxe para 8 rounds intensos

Mike Tyson voltou aos ringues, 15 anos depois do último combate, e parou tudo. Aos 54 anos Iron Mike desafiou outro 'cinquentão', Roy Jones Jr, de 51, num combate teve lugar esta madrugada em Los Angeles e que terminou com um empate. Ambos recordaram os velhos tempos e deram espectáculo. "Temos de fazer isto outra vez", dizia no final Tyson a Roy.Não houve vencedor. O WBC tinha designado três ex-campeões para pontuar o combate - Christy Martin, Vinny Pazienza e Chad Dawson - e o resultado foi um nulo.Acabaram ambos por ganhar um cinturão comemorativo do WBC Frontline Battle. "Estamos a ajudar pessoas e isso é mais importante do que os títulos", disse no final Mike Tyson, que vai doar os 10 milhões de dólares que ganhou a instituições de beneficência.