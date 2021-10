Rui Costa vibra com o voleibol no pavilhão da Luz horas depois de ser eleito presidente do Benfica

Poucas horas depois de ter sido eleito presidente do Benfica - a tomada de posse e discurso aconteceram já depois das 5h00 da manhã deste domingo -, Rui Costa deslocou-se, ao início da tarde, até ao Pavilhão da Luz para assistir ao triunfo da equipa de voleibol sobre a Fonte do Bastardo, para o campeonato nacional.



Uma partida equilibrada, apenas decidida na 'negra', o que levou o Maestro a celebrar efusivamente o ponto decisivo, ao lado do pai e do vice-presidente Fernando Tavares, como as câmaras da BTV captaram.

