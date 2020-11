Rui Rio dá os parabéns a Miguel Oliveira pela vitória no GP de Portimão

O presidente do PSD, Rui Rio, congratulou este domingo o piloto Miguel Oliveira pela sua vitória no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, destacando que é um desportista de "grande nível internacional".

Através da sua conta na rede social Twitter, Rui Rio deu os parabéns a Miguel Oliveira, que considerou ser "mais um desportista português de grande nível internacional".

Os meus parabéns ao Miguel Oliveira; mais um desportista português de grande nível internacional. https://t.co/VNtB2klI4q — Rui Rio (@RuiRioPSD) November 22, 2020

Também o candidato à Presidência da República Tiago Mayan Gonçalves, com o apoio da Iniciativa Liberal, utilizou a mesma plataforma para felicitar Miguel Oliveira "pela grande vitória de hoje".

"Que seja uma inspiração para cada um dos portugueses que também têm um sonho e trabalham para o atingir", acrescentou.

As Forças Armadas assinalaram igualmente o momento via Twitter, considerando que Portugal é "mesmo uma nação valente" e que o exemplo do piloto "intensifica o orgulho de ser português".

Na mesma rede social, a Marinha referiu que Miguel Oliveira conseguiu uma "grande vitória" e salientou que o feito foi conseguido em território nacional.

"Que grande vitória", escreveu também a Guarda Nacional Republicana na sua conta.

Também o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro já congratularam Miguel Oliveira pela vitória em Portimão.

Miguel Oliveira (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova deste campeonato, disputada no Autódromo Internacional do Algarve.

Esta foi a segunda vitória de Miguel Oliveira nesta temporada.

O piloto português subiu à nona posição no campeonato, que foi ganho pelo espanhol Joan Mir (Suzuki).