Rui Rio saúda conquista para Portugal de título de campeão do mundo de futsal

O presidente do PSD, Rui Rio, saudou esta segunda-feira a seleção nacional de futsal, que "brilhantemente conquistou para Portugal o título de Campeão do Mundo", no domingo.

"Os meus parabéns à nossa seleção nacional de Futsal, que brilhantemente conquistou para Portugal o título de Campeão do Mundo. Bravo!", escreveu Rui Rio na sua conta na rede social Twitter.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se no domingo pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

A comitiva portuguesa campeã mundial será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta segunda-feira pelas 15h00.

Portugal chegou a deter uma vantagem de dois golos, graças ao 'bis' de Pany Varela, aos 15 e 28 minutos, mas a seleção sul-americana, que defendia o título mundial conquistado em 2016, na Colômbia, reduziu por Claudino, aos 28, e manteve a incerteza até ao fim.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.