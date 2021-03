SAW fazem história para o Counter-Strike português e chegam à Blast Premier Spring Showdown

A equipa portuguesa dos SAW fez história esta quarta-feira após bater por 2-1 – em mapas – a organização espanhola dos Movistar Riders e conquistar um lugar na Blast Premier Spring Showdown, um dos principais eventos do circuito de Counter-Strike: Global Offensive a nível mundial.

Foi às costas de Renato "Stadodo" Gonçalves que o quinteto português alcançou a vitória no primeiro mapa, ‘Inferno`, com um score de 45-23 ainda que a vitória tenha sido arrancada a ferros após um duplo overtime, que só teve fim após 42 rondas, com um resultado final 22-20 para o lado dos comandados por Aim.

Em ‘Mirage’, escolha da equipa espanhola, uma sucessão de erros de parte a parte levou a decisão para novo overtime, com os espanhóis a fecharem com bastantes dificuldades o mapa que a equipa portuguesa até teve na mão.



Na decisão, em 'Vertigo', os SAW não deram chance. Agarraram o mapa logo na segunda ronda e venceram por 16-5.







Os SAW venceram então por 2-1 a final da LVP Unity Spring, conquistando 25 mil dólares e lugar na Blast Premier Spring Showdown. A transmissão online da partida – em português - manteve em permanência mais de 10 mil pessoas a assistir ao encontro derradeiro entre portugueses e espanhóis.



Entre os tubarões presentes na edição da Blast Premier Spring Showdown estarão, entre outros, Astralis, Liquid, Vitality ou Gambit.



Melhores momentos da partida