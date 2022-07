A 5 de outubro de 2014, em Suzuka, Jules Bianchi saiu de pista e, junto às barreiras, embateu num trator que retirava outro monolugar que se despistara antes no Grande Prémio do Japão. A violência do impacto foi semelhante a um carro cair de uma altura de 48 metros em direção ao solo. O piloto francês, então com 25 anos, sofreu com o embate uma força equivalente a 254 vezes o peso do seu corpo e ficou em coma.









