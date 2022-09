Seis portugueses na luta pelo 'cut' no Open de Portugal em Óbidos

Seis jogadores portugueses lutam esta sexta-feira pela qualificação para as últimas duas voltas do Open de Portugal, torneio do Challenge Tour, a decorrer no Royal Óbidos Golf Resort, liderado ao final da primeira volta pelo inglês Todd Clements.

O amador Hugo Ferreira, de 19 anos, é o mais bem classificado entre a armada nacional, composta por nove jogadores, depois de ter fechado a ronda inaugural com 69 pancadas, três abaixo do Par do campo, e ocupar o quarto lugar do 'leaderborad'.

Além de Pedro Figueiredo, que parte para a segunda volta, da 16.ª posição, com um primeiro resultado de 70 pancadas, duas abaixo, Tomás Bessa, Stephen Ferreira e o amador Vasco Alves também estão dentro do 'cut' provisório, fixado no Par do campo (72).

Pedro Lencart, apesar de um primeiro cartão com 73 'shots', uma acima, está à distância mínima do grupo de 60 e empatados, que, ao final da segunda volta, vão garantir o acesso aos últimos 36 buracos e lutar pelo título da 60.ª edição do torneio português do Challenge Tour.

O primeiro líder do Open de Portugal é o inglês Todd Clements, número 11 do 'ranking', que completou os primeiros 18 buracos com 67 pancadas, cinco abaixo do Par, menos uma que o duo de segundos classificados, o belga Christopher Mivis e o sueco Anton Karlson.

O Open de Portugal é o 24.º torneio do calendário de 29 provas do Challenge Tour, dotado de 250 mil euros em prémios monetários.