Seleção de râguebi perde na Rússia pela margem mínima

A seleção portuguesa de râguebi perdeu este sábado na Rússia pela margem mínima (19-18), no terceiro encontro do Europe Championship 2020, principal escalão europeu da modalidade à exceção do torneio das Seis Nações.

Foi a primeira derrota de Portugal na competição, mas os 'lobos' somaram, ainda assim, um ponto de bónus defensivo (derrota por diferença igual ou inferior a sete pontos) e continuam no segundo lugar da classificação, a cinco pontos da Geórgia.

A equipa portuguesa ficou a dever a si própria um resultado diferente, uma vez que entrou em 'falso' na partida e concedeu um ensaio aos russos logo ao terceiro minuto, na sequência de um erro na receção da bola de saída.

Portugal 'abanou' e demorou a recompor-se, somando erros e faltas que permitiram à Rússia ampliar para 13-0, antes de Tomás Appleton fazer o primeiro ensaio da seleção (34 minutos), que levou a equipa para o intervalo a perder por 19-7, depois de conceder ainda mais duas penalidades.

Na segunda parte, o conjunto de Patrice Lagisquet transfigurou-se para melhor e podia ter saído de Kaliningrado com um triunfo, depois de duas penalidades de Dany Antunes (51 e 58) e um ensaio de Manuel Cardoso Pinto (69) terem colocado o marcador com a diferença mínima (19-18).

Só que Dany Antunes errou a transformação do ensaio, de ângulo difícil, e ainda duas penalidades, que podiam ter dado o triunfo à seleção lusa, que ainda reclamou um ensaio invalidado a Rodrigo Marta, a três minutos do final, devido a um eventual passe para a frente.

Portugal volta a entrar em campo frente à Geórgia, em 07 de março, em Paris, encerrando a competição com a visita a Espanha, em 15 de março, em Madrid.

Jogo no Estádio FIFA, em Kaliningrado.

Rússia - Portugal, 19-18.

Ao intervalo: 19-7.

Sob arbitragem do espanhol Iñigo Atorrasagasti, as equipas alinharam:

- Rússia: Valeriy Morozov, Shamil Magomedov, Kirill Gotovtsev, Andrei Ostrikov, Andrei Garbuzov, Roman Khodin, Eme Patris Peki, Viktor Gresev, Konstantin Uzunov, Ramil Gaisin, Nikita Churashov, Kirill Golosnitskii, Dmitrii Gerasimov, German Davydov e Vasily Artemyev.

Jogaram ainda: German Godliuk, Evgeny Elgin, Vitaly Zhivatov, Evgenii Matveev, Vladimir Podrezov, Stanislav Bondarev, Stepan Khokhlov, Evgeny Mishechkin.

Ensaios (1): Andrei Ostrikiv (03).

Conversões (1): Ramil Gaisin (04).

Penalidades (X): Ramil Gaisin (23, 30, 35, 40).

Treinador: Lyn Jones

- Portugal: Francisco Fernandes, Lionel Campergue, Ivo Morais, José Madeira, Eric dos Santos, João Granate, David Wallis, Thibault Freitas, Duarte Azevedo, João Lima, Dany Antunes, Tomás Appleton, António Vidinha, Rodrigo Marta e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda: Pedro Lucas, Diogo Hasse Ferreira, Kevin Batista, Manuel Picão, David Costa, Rodrigo Bento, Duarte Torgal e João Freudenthal.

Ensaios (2): Tomás Appleton (34), Manuel Cardoso Pinto (69).

Conversões (1): Dany Antunes (35).

Penalidades (2): Dany Antunes (51, 58).

Treinador: Patrice Lagisquet

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Lima (61).