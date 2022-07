Seleção portuguesa de futsal feminino campeã do Mundo universitária

A seleção portuguesa de futsal feminino sagrou-se este domingo campeã do Mundo universitária, após bater na final o Brasil, por 5-4, no desempate por penáltis, após 5-5 no tempo regulamentar e prolongamento, em Guimarães.

Num jogo com final épico, as pupilas de Ricardo Azevedo perdiam por 5-1 ao intervalo, mas transfiguraram-se na etapa complementar e igualaram: sem golos no prolongamento, no desempate por penáltis, Ana Pinto tornou-se a heroína, ao defender o último remate, de Mayara Almeida.

No primeiro embate verdadeiramente exigente das duas melhores seleções na competição, as 'canarinhas' foram claramente mais fortes na primeira parte, aproveitando, com grande eficácia, todos os erros adversários (5-1), contudo assistiram, impotentes, a uma reação lusa, concluída com dois golos no último minuto (5-5), o último dos quais a 1,1 segundos do fim.