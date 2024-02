Seleção portuguesa de râguebi vence na Roménia e está nas meias-finais do REC24

A seleção portuguesa de râguebi venceu este sábado na Roménia por 49-24, na terceira jornada do Rugby Europe Championsip 2024 (REC24), e qualificou-se para as meias-finais pelo segundo ano consecutivo, ao assegurar o primeiro ligar do Grupo B.

Portugal não vencia na Roménia desde 2009 e estava praticamente obrigado a fazê-lo para garantir as meias-finais, mas nem sequer precisava do ponto de bónus ofensivo, que conquistou com o sexto ensaio, de Nicolas Martins (80+3 minutos), já para além da hora, assegurando uma diferença de três ensaios em relação aos romenos.

Para além do jogador ao Angoulême, cruzaram ainda a meta, para Portugal, Manuel Cardoso Pinto (13 e 70 minutos), Tomás Appleton (38) e Lucas Martins (52 e 79), enquanto o abertura Hugo Aubry transformou os primeiros cinco ensaios e somou ainda três penalidades (19, 34 e 64).

Portugal entrou mais forte no relvado do Estádio Arcul de Triumf, em Bucareste, e passou os primeiros 20 minutos instalado no meio-campo adversário, mas desse domínio territorial resultou apenas uma vantagem de 10-0, com o primeiro ensaio de Cardoso Pinto (13) e uma penalidade de Aubry (19).

Na primeira vez que chegou à área de 22 metros portuguesa, a Roménia 'destapou' uma fragilidade antiga dos 'lobos', que tinha sido erradicada no Mundial, e aproveitou uma penalidade para colocar a bola na 'touche' a cinco metros da linha, montar o 'maul' a partir do alinhamento e fazer um ensaio fácil por Ovidiu Cojocaru (21 minutos).

Uma penalidade para Hugo Aubry (34 minutos) e um 'drop goal' de Alin Conache mantiveram as distâncias, até Tomás Appleton (39) fazer o segundo ensaio de Portugal e garantir uma vantagem mais confortável (20-10) para iniciar a segunda parte.

A entrada romena foi fortíssima após o descanso, mas Lucas Martins (52 minutos), num grande contra ataque, um pouco contra a corrente do jogo, reagiu ao segundo ensaio romeno, de Taylor Gontineac (44).

Ovidiu Neagu (60 minutos) recolocou a Roménia a três pontos de distância (27-24), aproveitando um momento de grande pressão nos últimos cinco metros portugueses e o cartão amarelo visto por Vasco Baptista, mas, mesmo em inferioridade numérica, Portugal meteu-se a quase dois ensaios transformados de distância (37-24), graças a uma penalidade de Aubry (64) e ao 'bis' de Cardoso Pinto (70).

Num momento em que os 'lobos' já jogavam com o cronómetro para segurar a vitória, Lucas Martins (79 minutos) fugiu pelo lado fechado e acabou com todas as dúvidas, mas Portugal, com a vitória garantida, não chutou para fora nas suas posses de bola e foi à procura do ponto de bónus, que nem precisava, e conseguiu no toque de meta de Nicolas Martins (80+3).

O resultado garantiu o primeiro lugar do Grupo B a Portugal, com 11 pontos, mais dois do que a Roménia, fruto de duas vitórias e uma derrota, o que garante o direito de disputar as meias-finais em casa.

Dessa forma, Portugal vai receber, em 2 ou 3 de março, a Espanha, que este sábado perdeu por 38-3 na Geórgia e terminou o Grupo A em segundo lugar. A outra meia-final será disputada entre Geórgia e Roménia.

Jogo no Estádio Arcul de Triumf, em Bucareste.

Roménia - Portugal, 24-49.

Ao intervalo: 10-20.

Sob arbitragem do georgiano Nika Amashukeli, as equipas alinharam:

- Roménia: Alexandru Savin, Ovidiu Cojocaru, Alexandru Gordas, Ionit-Lucian Muresan, Stefan Iancu, Florian Rosu, Vlad Neculau, Cristian Stratila, Gabriel Rupanu, Alin Conache, Tevita Manumua, Fonovai Tangimana, Taylor Gontineac, Ionut Dumitru e Marius Simionescu.

Jogaram ainda: Vasile Bardasu, Iulian-Ionut Hartig, Vasile Balan, Johannes van Heerden, Adrian Mitu, Florin Surugiu, Daniel Plai e Ovidiu Neagu.

Ensaios (3): Ovidiu Cojocaru (21), Taylor Gontineac (44), Ovidiu Neagu (60).

Conversões (3): Alin Conache (22, 45, 61).

Pontapés de ressalto (1): Alin Conache (37).

Treinador: David Gérard

- Portugal: António Machado Santos, Luka Begic, Abel da Cunha, Martim Bello, Duarte Torgal, David Wallis, Nicolas Martins, Vasco Baptista, Hugo Camacho, Hugo Aubry, Lucas Martins, Tomás Appleton, José Lima, José Paiva dos Santos e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda: André Arrojado, Pedro Vicente, António Prim, João Granate, Diego Pinheiro Ruiz, Duarte Azevedo, José Rodrigues e Pierre Sayerse.

Ensaios (6): Manuel Cardoso Pinto (13, 70), Tomás Appleton (38), Lucas Martins (52, 79), Nicolas Martins (80+3).

Conversões (5): Hugo Aubry (14, 39, 53, 71, 80).

Penalidades (3): Hugo Aubry (19, 34, 64).

Treinador: Daniel Hourcade

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Baptista (58).