Seleção portuguesa de râguebi vence Roménia e lidera 'Championship'

A seleção portuguesa de râguebi bateu este sábado a Roménia por 22-11, em jogo da segunda jornada do Europe Championship, nas Caldas da Rainha, assumindo, de forma provisória, a liderança da competição.

Portugal soma oito pontos, fruto de duas vitórias noutros tantos encontros, e manteve-se à frente da Bélgica, que bateu a Rússia por 38-12, em Bruxelas, somando um ponto de bónus ofensivo e colocando-se na segunda posição a apenas dois pontos dos 'lobos'.

Os romenos entraram melhor no encontro e adiantaram-se com duas penalidades de Florian Vlaicu (04 e 10 minutos), mas a excelente reação dos 'lobos' permitiu à equipa dominar a primeira parte e sair para o intervalo com uma vantagem de 17-6.

Dany Antunes, autor de dois ensaios (11 e 29 minutos), duas transformações (12 e 30) e uma penalidade (38), revelou-se decisivo para a vantagem portuguesa, que Mike Tadjer ampliou com novo toque de meta (51), colocando o marcador em 22-6.

Depois disso, a defesa portuguesa esteve praticamente irrepreensível, travando quase todas as investidas do adversário nos últimos 22 metros e procurando sempre surpreender com saídas rápidas dos jogadores das linhas atrasadas.

A Roménia ainda chegou ao ensaio por Marius Simionescu (64 minutos), numa altura em que Portugal jogava em inferioridade numérica, devido ao cartão amarelo a Duarte Azevedo, mas nunca conseguiu colocar em causa o triunfo da equipa orientada por Patrice Lagisquet.

Portugal aguarda, agora, o desfecho da partida entre Espanha e Geórgia, no domingo, equipas que também venceram na primeira jornada do torneio e podem 'saltar' para a liderança em caso de vitória no desafio que terá lugar em Madrid.





Jogo no Complexo Municipal dos Desportos, nas Caladas da Rainha

Portugal - Roménia, 22-11.

Ao intervalo: 17-6.

Sob arbitragem do francês Ludovic Cayre, as equipas alinharam:

- Portugal: Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Ivo Morais, Jean Sousa, José Rebelo de Andrade, João Granate, David Wallis, Manuel Picão, Duarte Azevedo, João Lima, Dany Antunes, Tomás Appleton, António Vidinha, Rodrigo Marta e Manuel Cardoso Pinto.

Jogaram ainda Thibault Freitas, José Madeira, Diogo Hasse Ferreira, David Costa, José Lima, Pedro Lucas, Lionel Campergue e João Freudenthal.

Ensaios (3): Dany Antunes (11, 29), Mike Tadjer (51).

Conversões (2): Dany Antues (12, 30).

Penalidades (1): Dany Antunes (38).

Treinador: Patrice Lagisquet

- Roménia: Ionel Badiu, Ovidiu Cojocaru, Alexandru-mihai Tarus, Ionut Muresan, Adrian Motoc, Mihai Macovei, Dragos Ser, Kamil Sobota, Florin Surugiu, Boghita Boldor, Ionut Dumitru, Florian Vlaicu, Taylor Gontineac, Marius Simionescu e Ionel Melinte.

Jogaram ainda Vladut Popa, Costel Burtila, Johannes Van Heerden, Marina Capatina, Constantin Pristavita, Nicolas Onutu, Adrian Ion e Tudorel Bratu.

Ensaios (1): Marius Simionescu (64).

Conversões (0).

Penalidades (2): Florian Vlaicu (04, 10).

Treinador: Andrew Robinson

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dragos Ser (51) e Duarte Azevedo (56).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.



Selecionador luso de râguebi "feliz" mas exigente após vitória sobre a Roménia



O selecionador de râguebi de Portugal mostrou-se "feliz" pela vitória (22-11) sobre a Roménia, nas Caldas da Rainha, mas foi exigente ao alertar para a "falta de disciplina" da equipa, que impediu um resultado mais confortável.

Em declarações à agência Lusa, após o final do encontro que lançou a seleção para a liderança provisória do Europe Championship, Patrice Lagisquet enalteceu "o resultado e a exibição" dos 'lobos', mas criticou algumas decisões dos jogadores quando a equipa estava em vantagem.

"Estou feliz pela forma como marcámos os ensaios e como defendemos sobre a nossa linha durante alguns momentos, mas preocupado com a falta de realismo e paciência na segunda parte, que nos impediu de fazer mais um ou dois ensaios", comentou o técnico francês.

Já o 'capitão' de equipa, Tomás Appleton, referiu que o "mais importante" do triunfo sobre os romenos foi "mostrar que Portugal está de volta" ao principal escalão europeu da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações.

"O excelente resultado foi fruto de um grande entrosamento conseguido entre um 'pack' avançado muito forte e a irreverência dos jogadores das linhas de três quartos", sintetizou o centro da seleção portuguesa.

No percurso da seleção lusa, segue-se, agora, uma visita à Rússia, em 22 de fevereiro, que tanto o selecionador como o capitão ambicionam "ganhar".

Portugal lidera o Europe Championship com oito pontos, fruto de duas vitórias, frente a Bélgica e Roménia, mas cairá no domingo para o segundo lugar, desde que Espanha e Geórgia não empatem no confronto que terá lugar em Madrid.