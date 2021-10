Seleção valente dá triunfo imortal: Portugal é campeão do mundo de futsal

Uma seleção feita de jogadores valentes logrou um feito que fica para a imortalidade: Portugal é campeão do Mundo de futsal, após vencer na final a Argentina: 2-1. Com o primeiro título da sua história, a equipa das quinas junta-se ao lote restrito de quatro seleções que conquistaram a prova (ver infografia em baixo), organizada pela FIFA desde 1989.Como o selecionador antevira, não foi um triunfo fácil. A Argentina, anterior campeã, deu luta até ao fim e até acertou no poste no segundo final - Portugal também já acertara nos ferros um par de vezes antes.Num jogo muito dividido, o lance decisivo surgiu aos 13 minutos: Cristián Borruto foi expulso por ter dado um murro a Ricardinho na zona abdominal - lance apenas ajuizado pelos árbitros depois de consultarem o VAR, a pedido de Portugal.Pouco depois desse instante, aos 15’, a seleção nacional chegou à vantagem por Pany Varela. O mesmo jogador que, na 2ª parte, aos 28’, dilatou o marcador para 2-0 . No mesmo minuto, Claudino reduziu, na última alteração ao marcador.Nota final para Ricardinho, um dos melhores de sempre da modalidade, eleito o melhor jogador do torneio e que fez o último jogo pela seleção.