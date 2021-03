Será que Mick Schumacher é tão bom como o pai?

A Fórmula 1 sempre teve famílias lendárias. Indivíduos como Damon Hill, Nico Rosberg e Jacques Villeneuve seguiram, todos eles, os passos dos seus pais campeões Graham, Keke e Gilles.

Ainda assim, não há maior nome a que fazer jus na F1 do que o de Michael Schumacher – com 91 vitórias nos Grandes Prémios e sete campeonatos mundiais conquistados. Qualquer filho (ou filha) tem um longo caminho a percorrer.

Com Mick Schumacher a correr pela Haas na época de 2021 – e tendo ganho o campeonato de F2 de 2020 –, debruçamo-nos sobre o quão bom ele é e questionamo-nos sobre as suas hipóteses de vingar ao mais alto nível do automobilismo.



