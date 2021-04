Shao Jieni afastada da prova de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos

A portuguesa Shao Jieni falhou este domingo o apuramento para a prova de singulares femininos de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao cair na terceira ronda da terceira fase da qualificação olímpica, em Guimarães.

A jogadora de 27 anos, 63.ª do 'ranking' mundial e 33.ª classificada há cinco anos no Rio de Janeiro, perdeu com a eslovaca Barbora Balazova por 4-1, com os parciais de 11-4, 11-8, 11-8, 10-12 e 12-10.

Na modalidade de ténis de mesa, Portugal vai estar representado por Fu Yu, em singulares femininos, enquanto Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro formam a equipa lusa para a prova de equipas e dois deles vão competir na prova individual.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia da Covid-19, realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto, e Portugal conta, para já, com 58 atletas apurados, de 12 modalidades.