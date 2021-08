Simone Biles, a menina-prodígio que no Rio de Janeiro, em 2016, ganhou quatro medalhas de ouro e uma de bronze e que agora chocou o mundo com as várias desistências em Tóquio, alegando problemas de saúde mental, terminou a sua participação na competição com uma subida ao pódio. Foi terceira na trave olímpica, atrás das chinesas Guan Chenchen (ouro) e Tang Xijing (prata).









Havia grande expectativa para este último dia, depois de Biles ter revelado os seus ‘demónios’, que vieram colocar na agenda a questão da saúde mental dos atletas. A ginasta de 24 anos desta vez não recuou. “Não esperava conseguir uma medalha. Só queria competir e fazê-lo por mim, e foi isso que fiz. Este bronze é muito especial”, disse.

Medalhas nos Jogos Olímpicos até ao momento

Biles juntou a medalha de bronze à de prata, por equipas. Fica assim com um total de sete medalhas olímpicas, sendo que cinco (quatro de ouro e uma de bronze) foram conquistadas no Rio, em 2016. Um recorde repartido com a também americana Shannon Miller, já retirada.