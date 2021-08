Simone Biles conquista bronze na trave no 'regresso' após desistências por problemas psicológicos

A ginasta norte-americana Simone Biles conquistou esta terça-feira a medalha de bronze na trave, uma semana depois de se ter retirado, por questões de saúde mental, da competição por equipas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Biles, que foi tetracampeã Olímpica no Rio2016 (Equipas, concurso geral individual, salto e solo) e bronze na trave, tinha em Tóquio competido apenas no primeiro dia, na prova por equipas, da qual se retirou.

Os Estados Unidos realizaram as últimas rotações sem Biles, que justificou a desistência com problemas psicológicos, os mesmos que a levaram a não competir nas restantes provas nos Jogos, regressando esta terça-feira na trave, no último dia da ginástica em Tóquio2020.