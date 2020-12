Sporting "acata a decisão" do TAD sobre castigo à equipa de futsal após insultos homofóbicos

O Sporting não vai recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que confirmou o castigo de quatro jogos à porta fechada para a equipa de futsal devido aproferidos por adeptos contra jogadores adversários, aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF em janeiro. Os leões falam numa "decisão histórica por ser a primeira deste teor no âmbito referido" mas esperam que o CD mantenha o critério em situações futuras envolvendo outros adeptos."O Sporting Clube de Portugal acatará a decisão, mas ficará assim atento, acompanhando com zelo as futuras decisões que venham a ser tomadas em situações da mesma natureza. Neste sentido, e em concreto, o Clube espera que o CD da FPF passe a actuar em conformidade perante atitudes provocatórias e incendiárias de outros adeptos na alusão a comportamentos ilegais e violentos que celebram a morte de um adepto do Sporting CP, facto que nos parece a nós de maior relevância e gravidade. Estaremos de olhos abertos para que a Justiça permaneça, como deve, cega", pode ler-se no comunicado dos leões."Em virtude da decisão tomada pelo Tribunal Arbitral do Desporto de confirmação do castigo de quatro jogos aplicado ao Sporting Clube de Portugal pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido a insultos proferidos por adeptos do Sporting CP que foram considerados homofóbicos, o Sporting CP reforça que é veementemente contra qualquer tipo de comportamento homofóbico, xenófobo, racista, insultuoso ou de qualquer natureza discriminatória ou violenta.Trata-se de uma decisão histórica por ser a primeira deste teor no âmbito referido, jamais tendo sido aplicada em situações idênticas, similares ou mais graves, estabelecendo assim um antes e um depois no tratamento das mesmas.O Sporting Clube de Portugal acatará a decisão, mas ficará assim atento, acompanhando com zelo as futuras decisões que venham a ser tomadas em situações da mesma natureza. Neste sentido, e em concreto, o Clube espera que o CD da FPF passe a actuar em conformidade perante atitudes provocatórias e incendiárias de outros adeptos na alusão a comportamentos ilegais e violentos que celebram a morte de um adepto do Sporting CP, facto que nos parece a nós de maior relevância e gravidade.Estaremos de olhos abertos para que a Justiça permaneça, como deve, cega."