Sporting bate FC Porto e conquista Taça Continental de hóquei em patins

O Sporting conquistou este domingo a Taça Continental de hóquei em patins ao bater o FC Porto por 3-2, numa partida disputada no Pavilhão João Rocha.Os 'leões', vencedores da Liga Europeia da última época, acabaram por se impor aos 'dragões', que já tinham saído derrotados nessa final europeia, com os golos de Gonzalo Romero, aos 11 e 24 minutos, e Raul Marin, aos 49, tendo Carlo Di Benedetto (21) e Giulio Cocco (30) reduzido para o conjunto portista.O Sporting, que havia superado nas meias-finais os italianos do Hockey Sarzana (7-0), aumenta assim o contingente português na galeria de vencedores, ao juntar-se a Oliveirense, Óquei de Barcelos, Benfica e FC Porto, que já tinham vencido anteriormente este troféu.