Sporting campeão nacional de futsal com vitória frente ao Benfica

O Sporting sagrou-se este sábado campeão nacional de futsal pela 17ª vez no seu historial. Os leões fizeram a festa em casa depois de baterem (4-3) o Benfica, naquele que foi o único dos jogos da final que não ficou decidido no prolongamento.





O Benfica, que precisava de vencer para continuar a sonhar com o título, até entrou bem, a fazer brilhar o guarda-redes Guitta. Depois, o domínio passou para a equipa de Nuno Dias, que chegou à vantagem através de Pauleta, numa boa jogada coletiva. A cerca de 8 minutos do descanso, Cavinato aumentou a vantagem. Nos festejos dos adeptos, um acrílico atrás do banco do Benfica partiu-se, o que levou à interrupção do jogo para se proceder à limpeza.