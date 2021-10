Sporting e Benfica são cabeças de série da UEFA Futsal Champions League

O Benfica e o Sporting venceram este sábado os respetivos jogos na fase de grupos da UEFA Futsal Champions League, que dá acesso à Ronda de Elite.Duas vitórias que permitem aos dois clubes portugueses, que já tinham garantido o acesso à próxima fase, serem cabeças de série no próximo sorteio.O Benfica teve o jogo mais fácil diante dos eslovacos do Lucenec, que jogavam em casa. A equipa portuguesa goleou por expressivos 10-1.Já os atuais campeões europeus, comandados por Nuno Dias, também venceram sem dificuldades (6-1) os eslovenos do Dobovec. A próxima fase da principal prova de futsal de clubes na Europa vai ter lugar entre o dia 30 de novembro e 5 de dezembro.