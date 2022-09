O Sporting conquistou este domingo a sua 11ª Supertaça em futsal, após vencer o Benfica num jogo emotivo, em Matosinhos, e que precisou de decisão nos pontapés da marca de penálti. Após 3-3 no final do tempo regulamentar e 4-4 no prolongamento, os atuais campeões nacionais bateram o rival por 3-1 e garantiram o troféu pela 5ª vez consecutiva.









A figura do jogo acabou por ser Bernardo Paçó, guarda-redes suplente da equipa do Sporting, que apenas foi chamado a intervir nas penalidades. Foi decisivo, ao deter os remates de Arthur e Diego Nunes. Isto depois de Rocha, também do Benfica, já ter atirado ao poste.

Na primeira parte do jogo não houve golos, mas a segunda foi muito movimentada. O Sporting chegou à vantagem de 3-1 e parecia ter o triunfo na mão ainda dentro do tempo regulamentar. Mas nos minutos finais o Benfica fez dois golos e forçou o prolongamento. Nessa fase, a equipa de verde-e-branco voltou a adiantar-se, pelo russo Solokov, mas o seu compatriota Chiskala voltou a colocar a igualdade no marcador. Depois, nos penáltis, Paçó foi o herói do Sporting.





O jogo ficou marcado por alguns incidentes nas bancadas (uma mulher teve de receber assistência médica) e pelo fair play do fisioterapeuta do Benfica, que assistiu um jogador do Sporting, gesto que lhe valeu um cartão branco.