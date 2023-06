O Sporting venceu, nesta tarde de domingo, o Benfica, no jogo 2 da final do playoff de hóquei em patins, empatando assim a série a um. A equipa de Alvalade levou a melhor por 6-3.Ao intervalo, os leões venciam por 6-1, com golos de Platero, João Souto, Alessandro Verona, Nolito, Ferran Font e Toni Pérez. Pelos encarnados, marcou Nicolía.Na segunda metade as águias ainda tentaram uma recuperação, mas os golos de Di Benedetto e Poka não foram suficientes para fazer face ao poderio leonino.