Sub-23 de Portugal conquistam ouro e prata nos Campeonatos do Mediterrâneo

Primeira medalha de ouro de Portugal nesta edição inaugural dos campeonatos foi obtida por Salomé Afonso.

Por Lusa | 17:22

Portugal conquistou uma medalha de ouro, por Salomé Afonso, nos 800 metros, e uma de prata, por João Coelho, nos 400 metros, na primeira edição dos Campeonatos do Mediterrâneo de atletismo para atletas sub-23 em pista coberta.



A primeira medalha de ouro de Portugal nesta edição inaugural dos campeonatos, que se realizou este sábado em Miramas, na França, foi obtida por Salomé Afonso. A sportinguista venceu os 800 metros com a marca de 2.08,18 minutos, derrotando a marroquina Khadija Benkassem (2.08,88). Esta é a segunda melhor marca de sempre da jovem portuguesa.



Com medalha de prata regressou João Coelho, segundo classificado nos 400 metros, com a marca de 48,15 segundos, um recorde pessoal em pista coberta. O vencedor foi o argelino Slimane Moula (48,03). Nas meias-finais, realizadas durante a manhã, João Coelho venceu aquela em que participou, com a marca de 48,18, também recorde pessoal.



Fora das medalhas ficou Frederico Curvelo, que até era apontado como um dos favoritos ao pódio. Na final dos 60 metros, o atleta do Benfica correu em 6,81 segundos (ficou a dois centésimos do seu melhor), terminando em quarto lugar, numa prova que conheceu como vencedor o francês Viktor Contaret (6,78). Antes, Curvelo tinha conseguido ser segundo na sua meia-final, com 6,82 segundos.



Pior esteve José Carlos Pinto, que foi quinto classificado nos 800 metros, registando a marca de 1.52,13 minutos, numa prova em que o vencedor foi o espanhol Pablo Sanchez Valladares (1.50,12).