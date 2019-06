Subida à Torre de regresso à 81ª edição da Volta a Portugal

A subida à Torre pela Covilhã, quatro anos depois, é a grande novidade da 81ª edição da Volta a Portugal (31 de julho a 11 de agosto), anunciou ontem o diretor da prova, Joaquim Gomes. Além do regresso da subida mais difícil de Portugal Continental (20 km), a corrida decorrerá essencialmente a norte do rio Tejo. Santo António dos Cavaleiros, em Loures, será o ponto mais a sul.A Volta começa com um prólogo (6,6 km) em Viseu. As grandes decisões estão reservadas para 4 de agosto, na 4ª etapa de 145 km entre a Pampilhosa da Serra e a Torre, a subida à Senhora da Graça (9ª etapa, 10 de agosto) e o contrarrelógio final (19,5 km), no Porto.O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor das duas últimas edições, e Tiago Machado (Sporting-Tavira) são dois dos principais favoritos a ganhar uma prova com 1531,1 quilómetros, distribuídos por um prólogo e 10 etapas.O dia de descanso está agendado para 6 de agosto.