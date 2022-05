Suninen despista-se no Rali de Portugal e coloca grupo de pessoas em pânico

Teemu Suninen provocou um susto na Power Stage de Fafe, tendo sofrido um despiste ainda na fase inicial da classificativa e embatido numas árvores, com um pequeno grupo de pessoas mal posicionadas a não terem ganho para o susto, conforme foi percetível na transmissão da RTP.A classificativa que teve início às 12h18 chegou a estar interrompida durante poucos minutos, tendo sido retomada às 12h28, depois de a organização ter assegurado que não havia problemas com a tripulação nem com aquele punhado de adeptos mal colocados, fora de qualquer Zona Espetáculo. Nas redes sociais, Suninen confirmou que está tudo "ok".Recorde-se que, à entrada para a Power Stage, é Kalle Rovanperä o líder do Rali de Portugal.