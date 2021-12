O Sporting conquistou esta quarta-feira a Supertaça de futsal após golear de forma inapelável o Benfica (7-2), num encontro que teve lugar no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Com esta conquista, os leões somam 10 triunfos na competição em 23 edições. Revalidaram assim o título que já estava nas suas garras de forma ininterrupta desde 2017, depois de um ano (2020) em que a prova não se realizou devido à pandemia de Covid-19.









A primeira parte decorreu sob o signo do equilíbrio. O Sporting marcou primeiro (Cardinal, aos 5’) para depois o Benfica dar a volta, com golos de Bruno Cintra (7’) e Tayebi (9’). A reação leonina surgiu aos 17’, por Cardinal, e antes ainda do intervalo o resultado sofreu nova cambalhota com o golo de Miguel Ângelo, que colocou o Sporting de novo na frente, por 3-2.

Na segunda parte só deu Sporting. Uma entrada em grande estilo da formação leonina fez o resultado subir para 4-2 (por Cavinato, nos instantes iniciais após o recomeço). Mais à frente, o guarda-redes Guitta, do Sporting, brilhou em dois momentos, mas no ataque à baliza contrária, com disparos fortíssimos (24’ e 30’), que colocaram o resultado em 6-2. O Benfica apostou então na estratégia do guarda-redes atacante, o que valeu mais um golo... ao Sporting, por Pany Varela (36’). Este foi o 22º título do técnico Nuno Dias à frente do Sporting.