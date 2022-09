Surfista australiano Chris Davidson morre após discussão em bar

O surfista autraliano onze vezes campeão da World Surf League, Chris Davidson, morreu esta segunda-feira de madrugada depois de ter sido esmurrado à porta de um bar em Sidney, Austrália, durante uma discussão.O desportista, de 45 anos, foi atingido na cara e caiu, batendo com a cabeça no chão, revelou a polícia australiana, citada pela BBC News. Chris chegou a ser tratado no local, mas morreu no hospital pouco tempo depois.