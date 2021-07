Surfista espanhol morre após ser colhido por onda de dois metros

O surfista espanhol Oscar Serra morreu este sábado na cidade de Puerto Escondido, no México, depois de ter tentado surfar uma onda de mais de dois metros. O atleta, segundo relatam várias testemunhas, terá sido colhido, antes de cair de forma desamparada na areia, não resistindo ao impacto.



A cidade, conhecida pelo seu mar perigoso, já tinha sido o 'último destino' de outro surfista californiano, Noel Robinson, falecido em 2010 depois de também ter decidido 'desafiar' as ondas mexicanas.



A Federação Espanhola de Surf já desejou as condolências à família e amigos do atleta.







Un día de olas grandes en Zicatela (Puerto Escondido ) -hoy- nos ha dado un golpe durísimo…



Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos por la pérdida de Óscar Serra.



No hay palabras para describir tanto dolor… la vida es muchas veces injusta.



D.E.P. #FESURFing pic.twitter.com/fc3Gg4wsj8 — Federación ESP Surfing® (@FESurfing_) July 17, 2021