Yolanda Sequeira garantiu esta madrugada a qualificação para os quartos-de-final dos Jogos Olímpicos, garantindo o terceiro diploma português em Tóquio'2020.

A surfista portuguesa esteve perfeita do ponto de vista tático e derrotou a francesa Johanne Defay, número dois do ranking mundial da WSL, com um total de 10.84 pontos, contra os 9.40 da gaulesa.

Nos 'quartos', que se disputam ainda esta segunda-feira, Defay vai medir forças com a sul-africana Bianca Buitendag, que surpreendeu a australiana Steph Gilmore.