Dez elementos da equipa de ciclismo W52-FC Porto estão suspensos preventivamente durante 120 dias, por suspeitas de doping.



Entre eles estão oito ciclistas e duas pessoas do staff de apoio, que esta sexta-feira foram notificados pela Autoridade Antidopagem de Portugal. Com esta suspensão, a equipa é afastada do GP Douro Internacional, prova que era liderada por José Neves (W52-FC Porto), que esta sexta-feira venceu a segunda etapa da competição.









