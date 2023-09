O team manager do andebol do Benfica, Leandro Alves, acusou Rui Lança, coordenador das modalidades seniores, e o vice-presidente Fernando Tavares de estarem a par do esquema que recebia dinheiro indevido dos jogadores de formação para pagar despesas extracontratuais aos jogadores

do plantel principal.









Leandro Alves está suspenso, mas na resposta à nota de culpa do processo que lhe foi instaurado pelo clube acusou os dois superiores hierárquicos de terem conhecimento da situação.

A investigação surgiu de uma denúncia interna após dois jogadores da formação terem pago 10 mil euros. O Benfica entregou o caso aos advogados que descobriram que Leandro Alves tinha prometido, verbalmente e por escrito, extras aos jogadores com quem negociava, nomeadamente viagens aos países de origem e artigos para as casas.



O Benfica emitiu um comunicado onde recusou a existência de um ‘saco azul’, mas reconheceu as irregularidades e ter aberto processos disciplinares a dois funcionários e ter dispensado outros dois elementos, sem especificar as suas identidades.