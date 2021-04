Telma Monteiro recebe medalha de mérito desportivo

O primeiro-ministro, António Costa, homenageou este sábado Telma Monteiro com a medalha de mérito desportivo."Foi com uma enorme alegria que todos pudemos dizer vitória. Muito obrigado pela forma como tem prestigiado Portugal", começa por dizer Costa."É um enorme privilégio entregar a medalha de mérito desportivo, mas o maior mérito que tens é o que está no coração dos portugueses", sublinha o PM ao entregar a medalha à judoca.Telma Monteiro agradeceu e garantiu que "o título de ontem e todos os outros" são dos portugueses também.Recorde que