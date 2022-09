Telma Monteiro sobre 'guerra' com Federação de Judo: "Há várias questões por resolver"

A judoca Telma Monteiro afirmou hoje que "existem coisas por resolver" no diferendo com a Federação Portuguesa de Judo (FPJ), apesar de "algumas questões técnicas estarem parcialmente resolvidas", após a reunião com o Governo e Comité Olímpico de Portugal.

Telma Monteiro esteve esta quinta-feira presente numa sessão com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, sobre igualdade de género, inclusão e desporto que decorreu na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP).





Para além de Monteiro, também as atletas olímpicas Patrícia Mamona, Tamila Holub, Lorene Bazolo e Maria Caetano estiveram presentes.assinada pelos olímpicos Telma Monteiro, Catarina Costa, Bárbara Timo, Rochele Nunes, Patrícia Sampaio e Anri Egutidze, em que acusam o presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) de opressão e apelam à intervenção da tutela do desporto.

Em carta assinada pelos seis judocas, mais Rodrigo Lopes, num total de sete dos 10 atletas do projeto olímpico da modalidade, são muitas as críticas a Jorge Fernandes, acusado de discriminação e ameaças, no que dizem ser um "clima insustentável e tóxico".