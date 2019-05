Tenista australiano perde a cabeça, atira cadeira para o campo e é desqualificado

O tenista australiano Nick Kyrgios perdeu a cabeça esta quinta-feira e foi desqualificado do torneio de Roma, em Itália, pertencente à categoria Masters 1000, depois de ter atirado uma cadeira para o meio do campo durante o jogo.Segundo é possível ver nas imagens divulgadas, o jogador reclamou pelo facto de estarem espectadores a "passear" no campo quando se preparava para servir, partindo uma raquete e atirando uma cadeira pelos ares, num jogo frente ao norueguês Casper Ruud.O jogador chutou ainda uma garrafa de água e abandonou de seguida o campo, depois de cumprimentar o adversário e o árbitro.O tenista é conhecido pela sua personalidade excêntrica e esta não é a primeira vez que tem atitudes controversas que geram indignação entre os internautas.Recorde-se que Ruud avançou para os oitavos de final da prova italiana, onde vai defrontar o argentino Juan Martin Del Potro.