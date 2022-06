Tenista João Sousa encontra Richard Gasquet na ronda de abertura de Wimbledon

O tenista português João Sousa vai defrontar o francês Richard Gasquet na ronda de abertura de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' de 2022, que vai decorrer, entre 27 de junho e 10 de julho, em Londres.

O sorteio realizado hoje colocou frente a frente o vimaranense, que figura o 59.º lugar no 'ranking' ATP, e o veterano gaulês (69.º), de 36 anos, semifinalista de Wimbledon em 2007, no primeiro encontro do 'major' inglês.

Caso supere Gasquet, o número um português, tal como sucedeu nas meias-finais do ATP 250 de Génova, em maio, pode depois cruzar-se com o croata Marin Cilic ou o norte-americano Mackenzie McDonald na segunda ronda e com o neerlandês Botic van de Zandschulp, 21.º cabeça de série, mais à frente.