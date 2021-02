Tenista Pedro Sousa retido em Madrid desiste do Challenger de Concepcion no Chile

O tenista português Pedro Sousa desistiu de jogar esta semana o Challenger de Concepcion, apesar de já ter encontro marcado com Nicolas Jarry, por ter ficado retido em Madrid, devido a dificuldades no embarque com destino ao Chile.

"Está tudo bem. Tive problemas a embarcar em Madrid sábado à noite e, apesar da possibilidade de viajar hoje à meia-noite, já ia chegar muito em cima. Vou na quarta-feira à noite para Córdoba e não jogo esta semana", disse o lisboeta à Lusa.

O número dois português e 107 do 'ranking' ATP, que foi eliminado na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, pelo suíço Stan Wawrinka, detentor de três títulos do Grand Slam, estava escalado para defrontar o chileno Jarry, ex-top 40 da hierarquia mundial antes de, em 2019, ser suspenso 11 meses por um teste de antidoping positivo, mas foi substituído pelo 'alternate' argentino, Camilo Ugo Carabelli.

Face à desistência, Pedro Sousa, de 33 anos, vai disputar na semana seguinte o ATP 250 de Córdoba, tal como João Sousa, enquanto João Domingues será o único representante nacional no Challenger de Concepcion, onde terá como primeiro adversário um 'qualifier'.