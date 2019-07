Tenista português Bernardo Saraiva afastado do 'challenger' de Binghamton

O tenista português Bernardo Saraiva foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do 'challenger' norte-americano de Binghamton, em piso duro, ao ser derrotado pelo anfitrião Alex Rybakov.



Bernardo Saraiva perdeu com o 537.º do 'ranking mundial em três 'sets', pelos parciais de 7-6 (9-7), 1-6 e 3-6, em uma hora e 57 minutos.

