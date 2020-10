Tenista Rafael Nadal bate Djokovic e faz história ao igualar recorde de Grand Slams de Federer em Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal bateu este sábado o sérvio Novak Djokovic e conquistou a 13.ª Taça dos Mosqueiros de Roland Garros, terceiro 'major' da temporada, igualando os 20 títulos do suíço Roger Federer em torneios do 'Grand Slam'.

O número dois mundial, de 34 anos, ultrapassou o líder do 'ranking' ATP, a disputar a sua quinta final em Paris, em apenas três 'sets', com os parciais de 6-0, 6-2 e 7-5, ao fim de duas horas e 41 minutos de uma final disputada no 'court' Philippe-Chatrier, aberto à presença de apenas mil pessoas nas bancadas.

Nadal entrou melhor no primeiro 'set' e, contrariamente ao adversário, muito errático e a insistir no 'amortie', sem efeitos práticos na maioria dos casos, atingiu facilmente o 3-0 com duas quebras de serviço. Depois de salvar dois pontos de 'break', o espanhol ampliou ainda a vantagem para 4-0, antes de quebrar novamente Djokovic, e surpreendentemente encerrar a primeira partida por 6-0, ao fim de 45 minutos.

No segundo 'set', após conseguir concretizar o seu primeiro jogo de serviço, ao cabo de 55 minutos de encontro, o número um mundial foi novamente quebrado e voltou a ficar em desvantagem no marcador (1-2). No quinto jogo, o maiorquino impôs um segundo 'break' (4-1) e não permitiu mais a recuperação do sérvio, encerrando a segunda partida por 6-2.

O desequilíbrio no terceiro 'set' acabou por surgir no quinto jogo, quando Novak Djokovic enfrentou três pontos de 'break' e, ao primeiro, deixou-se quebrar por Rafael Nadal (3-2), que serviu para confirmar a vantagem, mas não foi capaz, sofrendo um 'break' inédito.

Após assumir o comando pela primeira vez na contenda, o sérvio não aguentou, contudo, a pressão e a maior intensidade do jogador espanhol, apesar do domínio ao longo de todo o encontro, não baixou o nível de jogo, e no 11.º jogo cedeu novo 'break', permitindo a Nadal encerrar o desafio por 7-5, ao converter o primeiro 'match point' com um ás.

Mais consistente, agressivo e com um jogo muito variado, o Rei da terra batida, como é apelidado, assinou 31 'winners' contra apenas 14 erros não forçados, face aos 38 pontos ganhantes e 52 erros não forçados do adversário, para alcançar o 13.º título no pó de tijolo parisiense sem ceder qualquer 'set', pela quarta vez na carreira, depois das exibições em 2008, 2010 e 2017.

Aos 34 anos, Rafael Nadal, que desde 2005 só perdeu dois encontros na catedral da terra batida, nos oitavos de final de 2009 frente ao sueco Robin Soderling e nos quartos de final de 2015 ante Novak Djokovic, alcançou o 100.º triunfo em Paris e o 20.º título do 'Grand Slam', partilhando o recorde agora com o suíço Roger Federer.